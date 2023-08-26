- Какое в Сербии мнение о российском футболе? Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской. Даже при существовании изоляции от еврокубков? Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед - каждая игра достаточно сложная, - передает слова Эраковича "СЭ".
22-летний центральный защитник Страхиня Эракович перешел в петербургский "Зенит" из белградской "Црвены Звезды" в конце июля 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых сербский футболист провел 5 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями. В Российской премьер-лиге Эракович сыграл против "Ростова" (1:1 на выезде), московского "Динамо" (2:3), воронежского "Факела" (2:0) и московского "Спартака" (3:1 на выезде), в Кубке России - против самарских "Крыльев Советов" (1:0 на выезде).
Эракович: не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. РПЛ сильнее сербской лиги, у "Зенита" не бывает легких побед
Сербский защитник "Зенита" Страхиня Эракович высказал мнение об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"