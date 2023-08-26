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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
4 - 0 4 0
УралЗавершен
Рубин
17:30
ДинамоНе начат
П1 3.25X 3.7П2 2.27
Спартак
19:30
АхматНе начат
П1 1.78X 4.2П2 4.3
Нижний Новгород
20:00
РостовНе начат
П1 3X 3.05П2 2.7

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 1.92X 2.94П2 4.8
Сокол
17:30
ЛенинградецНе начат
П1 2.24X 3.2П2 3.2
Кубань
18:30
АланияНе начат
П1 4X 3.5П2 1.94

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Брентфорд
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас1 тайм
П1 1.4X 4.4П2 9.8
Арсенал
0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
П1 1.95X 3.7П2 3.9
Манчестер Юнайтед
1 - 2 1 2
Ноттингем1 тайм
П1 1.86X 3.95П2 4
Брайтон
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.53X 4.9П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
20:00
АльмерияНе начат
П1 2.26X 3.4П2 3.45
Гранада
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.8X 3П2 3
Севилья
22:30
ЖиронаНе начат
П1 2.11X 3.5П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
19:30
ЭмполиНе начат
П1 1.96X 3.65П2 4.1
Фрозиноне
19:30
АталантаНе начат
П1 4.8X 4.1П2 1.73
Верона
21:45
РомаНе начат
П1 5X 3.55П2 1.81
Милан
21:45
ТориноНе начат
П1 1.77X 3.75П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
0 - 0 0 0
ВердерПерерыв
П1 2.22X 2.78П2 4.3
Хайденхайм
1 - 0 1 0
ХоффенхаймПерерыв
П1 1.64X 3.8П2 6
Дармштадт
1 - 3 1 3
УнионПерерыв
П1 18X 7.2П2 1.18
Бохум
1 - 0 1 0
Боруссия ДПерерыв
П1 2.02X 3.45П2 3.95
Кёльн
0 - 0 0 0
ВольфсбургПерерыв
П1 2.72X 2.46П2 3.75
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
20:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 6.2
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.62X 4.5П2 5.6
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Генеральный директор "Балтики" - о переходе защитника Сото: переговоры дважды чуть не закончились неудачей

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Гендиректор "Балтики" Кирилл Волженкин поделился информацией о том, как проходили переговоры о трансфере защитника сборной Чили Гильермо Сото в калининградский клуб.
Фото: Getty Images
- Это были достаточно долгие и сложные переговоры, которые дважды, как казалось, заканчивались неудачей, но каждый раз возобновлялись, стороны шли навстречу друг другу по условиям и, к счастью, в итоге Гильермо стал игроком "Балтики". Мы очень рады, что игрок такого уровня, футболист сборной, пополнил состав нашего клуба!

Напомним, в пятницу 25-го августа "Балтика" объявила о трансфере 29-летнего защитника Гильермо Сото. Стороны подписали контракт на три года. Предыдущим клубом чилийца был аргентинский "Уракан", за который он играл с 2022 года. За национальную сборную Чили футболист провел 3 матча. Завтра, 27 августа, калининградцы отправятся в Самару, где сыграют в рамках 6-го тура РПЛ против местных "Крыльев Советов". После пяти прошедших туров "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"


Балтика
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