- Это были достаточно долгие и сложные переговоры, которые дважды, как казалось, заканчивались неудачей, но каждый раз возобновлялись, стороны шли навстречу друг другу по условиям и, к счастью, в итоге Гильермо стал игроком "Балтики". Мы очень рады, что игрок такого уровня, футболист сборной, пополнил состав нашего клуба!
Напомним, в пятницу 25-го августа "Балтика" объявила о трансфере 29-летнего защитника Гильермо Сото. Стороны подписали контракт на три года. Предыдущим клубом чилийца был аргентинский "Уракан", за который он играл с 2022 года. За национальную сборную Чили футболист провел 3 матча. Завтра, 27 августа, калининградцы отправятся в Самару, где сыграют в рамках 6-го тура РПЛ против местных "Крыльев Советов". После пяти прошедших туров "Балтика" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Генеральный директор "Балтики" - о переходе защитника Сото: переговоры дважды чуть не закончились неудачей
Гендиректор "Балтики" Кирилл Волженкин поделился информацией о том, как проходили переговоры о трансфере защитника сборной Чили Гильермо Сото в калининградский клуб.
Фото: Getty Images