- Удивляет ли, что наверху турнирной таблицы не "Зенит", ЦСКА или "Спартак", а "Краснодар" и "Урал"? Нет. Это говорит о том, что в этом году очень интересный чемпионат. Кто будет чемпионом? Я не знаю. Посмотрим, у ЦСКА есть амбиции, мы всегда боремся за высокие места.
После пяти проведенных туров в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги первые две строчки в турнирной таблице занимают "Краснодар" и "Урал" с 14 и 13 набранными очками соответственно. На третьем месте, с 10 баллами на данный момент, расположилось московское "Динамо". Столичное ЦСКА находится на пятой строчке. Напомним, в пятницу 25 августа "армейцы" на везде сыграли вничью с "Оренбургом" в рамках 6-го тура чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник ЦСКА Гайич: не удивляет, что "Краснодар" и "Урал" возглавляют таблицу. В этом году очень интересный чемпионат
Защитник московского ЦСКА Милан Гайич прокомментировал текущее расположение команд в турнирной таблице РПЛ.
Фото: "СЭ"