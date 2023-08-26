"Хорошая и качественная игра в нашем исполнении, хороший результат. Сегодня смотрелись на протяжении всего матча достаточно уверенно, создавали моменты, реализовывали их. Рад за команду", - цитирует Семака "Матч ТВ".
"Зенит" разгромил на своем поле "Урал" в игре 6-го тура российской Премьер-лиги. Дублем в составе "сине-бело-голубых" отличился колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Также по голу забили форвард Иван Сергеев и полузащитник Клаудиньо. Благодаря этой победе петербуржцы поднялись на данный момент на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
Семак - о победе 4:0 над "Уралом": хороший результат
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями после победы над "Уралом" в матче 6-го тура РПЛ (4:0).
Фото: ФК "Зенит"