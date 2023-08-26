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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
4 - 0 4 0
УралЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
ДинамоЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Ростов2 тайм
П1 1.08X 10.5П2 54

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 0 0 0
ВолгарьЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
ЛенинградецЗавершен
Кубань
0 - 1 0 1
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2 3 2
НоттингемЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Арсенал
2 - 2 2 2
ФулхэмЗавершен
Брайтон
1 - 3 1 3
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
Альмерия2 тайм
П1 1.03X 14.5П2 500
Гранада
2 - 1 2 1
Мальорка2 тайм
П1 1.4X 4.1П2 12.5
Севилья
22:30
ЖиронаНе начат
П1 1.98X 3.65П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
П1 1.7X 3.9П2 4.9
Верона
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
П1 4.25X 3.45П2 1.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
1 - 4 1 4
УнионЗавершен
Бохум
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Кёльн
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
ВердерЗавершен
Хайденхайм
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
2 - 0 2 0
Брест2 тайм
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.62X 4.5П2 5.4
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Семак - о травме Эраковича: есть вероятность, что он поедет в Калининград

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Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда защитник Страхиня Эракович вернется в строй после полученного повреждения.
Фото: ФК "Зенит"
"Посмотрим, что будет с Эраковичем. Есть вероятность, что он поедет в Калининград. Надеюсь, что он будет в строю через два?три дня и сможет играть в ближайших матчах", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Сегодня, 26 августа, "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 4:0 в домашнем поединке шестого тура российской Премьер-лиги. Напомним, сербский защитник "сине-бело-голубых" Страхиня Эракович пропустил этот матч из-за полученного повреждения. Следующей игрой для подопечных Сергея Семака станет поединок Кубка России против "Балтики". Встреча состоится 30 августа в Калининграде.


Семак Зенит Эракович
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