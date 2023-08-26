"Посмотрим, что будет с Эраковичем. Есть вероятность, что он поедет в Калининград. Надеюсь, что он будет в строю через два?три дня и сможет играть в ближайших матчах", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сегодня, 26 августа, "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 4:0 в домашнем поединке шестого тура российской Премьер-лиги. Напомним, сербский защитник "сине-бело-голубых" Страхиня Эракович пропустил этот матч из-за полученного повреждения. Следующей игрой для подопечных Сергея Семака станет поединок Кубка России против "Балтики". Встреча состоится 30 августа в Калининграде.
Семак - о травме Эраковича: есть вероятность, что он поедет в Калининград
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда защитник Страхиня Эракович вернется в строй после полученного повреждения.
Фото: ФК "Зенит"