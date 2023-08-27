"Брать опытных футболистов, чтобы они сидели на скамейке, нам бы не хотелось. В это окно, скорее всего, будем делать ставку на приобретение молодых игроков. Но если будет взять возможность Дзюбу, мы с удовольствием его возьмем. Артем, если ты нас слышишь, мы будем рады!" — сказал Кондратов.
Напомним, в зимнее трансферное окно прошлого сезона ходила информация, что подписать Артёма Дзюбу, который тогда находился без клуба, готов нижегородский "Пари НН". Однако спортсмен подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона, а затем продлил с железнодорожниками соглашение ещё на год.
Источник: Sport24.
Председатель совдира "Пари НН": если будет взять возможность Дзюбу, мы с удовольствием его возьмем
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов, признался, что если будет возможность, клуб с удовольствием подпишет нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу.
Фото: РИА Новости