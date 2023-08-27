"Сыграть за футбольный "Спартак" в товарищеском матче? "Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть", — сказал Бурмистров.
31-летний Бурмистров подписал контракт с хоккейным "Спартаком" летом 2023 года. Ранее он выступал за "Метталург", "Ак Барс", "Салават Юлаев". В НХЛ спортсмен поиграл за "Виннипег Джетс", "Аризону Койотис" и "Ванкувер Кэнакс".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Хоккеист Бурмистров: с удовольствием сыграл бы за футбольный "Спартак", но пока не звали
Нападающий хоккейного "Спартака" Александр Бурмистров признался, что с удовольствием сыграл бы за футбольный клуб в товарищеском матче.
Фото: ХК "Ак Барс"