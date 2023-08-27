"Лично победить Карпина приятно? Чтобы прямо бегать от радости — нет. У нас есть приятельские отношения — да", — сказал Юран.
Благодаря победе нижегородская команда сумела обогнать "Ростов" в турнирной таблице. У обоих коллективов по семь очков, но "Пари НН" выше за счёт личной встречи.
Источник: Sport24.
Юран: приятно лично победить Карпина? Чтобы прямо бегать от радости — нет
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказался после победы своей команды над "Ростовом" (1:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: личный архив