"Ноль ударов в створ у "Ростова" — это порадовало. И впереди нашли свои моменты. Боевая игра", — сказал Юран.
"Пари НН" в нынешнем сезоне в шести матчах Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и занимает в турнирной таблице девятое место. Сергей Юран возглавил команду по ходу прошлого сезона, сохранив ей место в высшем дивизионе.
Источник: Sport24.
Юран: ноль ударов в створ у "Ростова" — это порадовало, боевая игра
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: Матч ТВ