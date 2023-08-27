Футболист сборной Мексики Луис Чавес присоединился к "Динамо". Стороны заключили контракт до июня 2027 года (с возможностью пролонгации договора еще на год). По сведениям портала Transfermarkt, бело-голубые заплатили за данный трансфер 6,5 млн евро.
27-летний Чавес минувший сезон провел в "Пачуке". За мексиканский клуб он выступал с 2019 года. В его составе полузащитник принял участие в 143 матчах, в которых ему удалось записать на свой счет 14 забитых мячей и 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в 8 млн евро.
Источник: пресс-служба ФК "Динамо"
"Динамо" объявило о подписании 4-летнего контракта с Луисом Чавесом
Полузащитник сборной Мексики Луис Чавес стал игроком московского "Динамо", сообщает пресс-служба бело-голубых.
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