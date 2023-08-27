– С детства знаю этот клуб. "Динамо" — единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Были сложности с подписанием, но я уже здесь. Готов защищать цвета "Динамо" — клуба, который уважаю с детства, – цитирует Чавеса Sport24.
Сегодня стало известно о том, что Луис Чавес перешел в московское "Динамо". Бело-голубые заключили соглашение с футболистом сборной Мексики до 30 июня 2027 года (стороны могут продлить контракт по обоюдному согласию еще на сезон).
Ранее 27-летний Луис Чавес защищал цвета "Пачуки". За данный мексиканский клуб полузащитник выступал на протяжении четырех лет. Отметим, что интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в восемь миллионов евро.
Чавес – о переходе в "Динамо": с детства знаю этот клуб, готов защищать его цвета
Новичок московского "Динамо" Луис Чавес прокомментировал свой переход в стан бело-голубых.
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