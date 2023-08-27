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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
17:30
БалтикаНе начат
П1 2.39X 3.35П2 3.1
Сочи
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.31X 3.8П2 3.1

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 2 4 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
П1 1.27X 5П2 9.3
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.75
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
П1 2.39X 3.25П2 3.1
Динамо Мх
19:00
ШинникНе начат
П1 1.8X 3.5П2 4.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
0 - 0 0 0
Манчестер Сити2 тайм
Бернли
1 - 2 1 2
Астон Вилла2 тайм
П1 90X 16П2 1.04
Ньюкасл
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.26X 3.85П2 3.05

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
18:30
БарселонаНе начат
П1 3.35X 3.8П2 2.19
Валенсия
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.84X 3.5П2 5
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 1.98X 3.5П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
19:30
ЛеччеНе начат
П1 1.75X 3.8П2 5.2
Ювентус
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.69X 3.9П2 5.6
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.37X 5.8П2 8.6
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.73X 3.85П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
П1 1.46X 4П2 9.2
Бавария
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.11X 12П2 22

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
2 - 2 2 2
ГаврЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
Реймс2 тайм
П1 34X 9.4П2 1.11
Страсбур
1 - 0 1 0
Тулуза2 тайм
П1 1.3X 4.5П2 19
Клермон
0 - 0 0 0
Мец2 тайм
П1 3.2X 1.74П2 6.6
Лорьян
18:05
ЛилльНе начат
П1 3.95X 3.65П2 1.98
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 2X 3.8П2 3.75
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Чавес – о переходе в "Динамо": с детства знаю этот клуб, готов защищать его цвета

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Новичок московского "Динамо" Луис Чавес прокомментировал свой переход в стан бело-голубых.
Фото: Getty Images
– С детства знаю этот клуб. "Динамо" — единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Были сложности с подписанием, но я уже здесь. Готов защищать цвета "Динамо" — клуба, который уважаю с детства, – цитирует Чавеса Sport24.

Сегодня стало известно о том, что Луис Чавес перешел в московское "Динамо". Бело-голубые заключили соглашение с футболистом сборной Мексики до 30 июня 2027 года (стороны могут продлить контракт по обоюдному согласию еще на сезон).

Ранее 27-летний Луис Чавес защищал цвета "Пачуки". За данный мексиканский клуб полузащитник выступал на протяжении четырех лет. Отметим, что интернет-ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в восемь миллионов евро.


Чавес Динамо Российские трансферы
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