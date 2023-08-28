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Агент аргентинского хавбека Толосы - о возможном трансфере в "Крылья Советов": шансы есть

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Агент полузащитника аргентинского "Тальереса" Сантьяго Толосы Эриэл Кипершмид прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в "Крылья Советов".
Фото: Getty Images
- Действительно ли Толоса переходит в "Крылья Советов"? Шансы на это есть, - передает слова Кипершмида Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о вероятном переходе в самарские "Крылья Советов" 20-летнего атакующего полузащитника аргентинского "Тальереса" Сантьяго Толосы. С января 2023 года футболист выступает в аренде за "Арсенал" Саранди и в 26 сыгранных матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Оценочная стоимость Толосы по данным портала Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.


Крылья Советов Российские трансферы
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