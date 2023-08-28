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Созин: в "Спартаке" поняли, что "Зенит" не по зубам - и потухли

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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал причины снижения турнирного темпа московского "Спартака".
Фото: РПЛ
- Перед матчем с "Зенитом" весы качнулись в сторону "Спартака". Кажется, тогда в клубе поверили, что сейчас действительно тот самый момент, когда "Зенит" можно остановить - есть кого добавить, кем заменить игроков, есть глубина. А потом в клубе поняли - "Зенит" не по зубам. И все потухли. Одно очко в трех матчах - это очень мало для клуба с амбициями чемпиона, - цитирует Созина "Чемпионат".

По итогам трех стартовых туров сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги московский "Спартак" с 9 набранными очками возглавлял турнирную таблицу, опережая действующего чемпиона "Зенит" из Санкт-Петербурга на 5 очков. В трех последующих турах красно-белые уступили на выезде "Уралу" (2:3), проиграли на своем поле "Зениту" (1:3) и сыграли домашнюю ничью с "Ахматом", завершив 6 тур на седьмом месте в таблице с 10 очками. В то же время сине-бело-голубые в результате 3-матчевой победной серии с выигрышем в личной встрече опередили московский клуб на 3 очка и в настоящий момент находятся на второй позиции в лиге с 13 очками.


Спартак Зенит
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