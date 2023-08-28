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Агент Чавеса — о переходе футболиста в "Динамо": идея в том, чтобы покинуть Мексику и быть ближе к Европе

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Клаудио Курти, агент новичка "Динамо" Луиса Чавеса, высказался о переходе футболиста в московскую команду.
Фото: Getty Images
"Ему очень понравился проект "Динамо", он очень хорошо отзывался о потенциале команды... Идея [перехода] состоит в том, чтобы покинуть Мексику и быть ближе к Европе", — сказал Курти.

27-летний Чавес ранее выступал за "Пачуку" из Мексики. Футболист, являющийся воспитанником этой команды, впервые покинул пределы Мексики для игры на клубном уровне. Также на его счету 24 матча в составе сборной Мексики. Он участник чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Источник: Sport24.


Чавес Динамо
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