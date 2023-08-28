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Личка: лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка порассуждал на тему напитков.
Фото: ФК "Динамо"
"Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем кока-колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо, ха-ха. В Германии, если вы не знаете, после игр у футболистов всегда есть пиво в раздевалках", — сказал Личка.

Марцел Личка в 2022 году смог вернуть "Оренбург" в Российскую Премьер-Лигу. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице, а затем специалист пошёл на повышение в московское "Динамо", с которым подписал долгосрочный контракт. Сейчас коллектив под его руководством идёт пятым в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт".


Личка Динамо
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