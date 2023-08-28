– Фаворита в этом матче нет. Даже несмотря на то, что "Спартак" играет дома. Команда сейчас в какой-то ямке, не могут выиграть никак. У "Динамо" был подъем, но в последнем матче тоже оступились. Так что игра будет равной. Тем более это дерби, – приводит слова Мостового "Евро. Футбол.Ру".
В минувшие выходные "Спартак" на своем поле поделил очки с "Ахматом" (0:0), впервые в сезоне не забив и не пропустив. В компенсированное время гости имели шанс увезти из Москвы победу, но футболист грозненцев пробил в упор во вратаря "красно-белых" Александра Селихова. Команда Гильермо Абаскаля продлила свою безвыигрышную серию до трех матчей в РПЛ и опустилась на седьмое место в таблице. "Динамо" в гостях упустило победу над "Рубином" (2:2), пропустив в добавленное ко второму тайму время. После 6 туров РПЛ "бело-голубые" замыкают топ-5.
Во вторник, 29 августа, "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби в рамках 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Начало - в 19:30 по мск. После двух туров "красно-белые" с 6 очками возглавляют квартет D, опережая идущих вторыми "бело-голубых" на 2 очка.
Мостовой: фаворита в дерби нет. "Спартак" сейчас в какой-то ямке, "Динамо" в последнем матче тоже оступилось
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между "красно-белыми" и "Динамо" в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"