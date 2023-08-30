- Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты - не моя методология, мы исповедуем определенную мысль. В частности, учли игру "Динамо" в обороне, хотели создавать преимущество за спиной соперника, который выбрасывался на нас из защиты. Потом нам понадобился Дуарте, чтобы управлять игрой, идти в дуэли, страховать Чернова и Бабича. Кроме того, это была реакция на выход Карраскаля, - передает слова Абаскаля РИА Новости.
Матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Динамо" завершился крупной победой красно-белых со счетом 4:1, при этом уже к 25 минуте игры счет был 4:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. В стартовом составе бело-голубых из-за отъезда сразу двух центральных защитников Фабиана Бальбуэны (временно, по семейным обстоятельствам) и Сабы Сазонова (трансфер в итальянский "Торино") вышла экспериментальная пара центрбеков в лице Роберто Фернандеса и Александра Кутицкого. На 27 минуте наставник "Динамо" Марцел Личка заменил Кутицкого на Николаса Маричаля.
Абаскаль - о тактике "Спартака" против "Динамо": я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал о своих тактических ходах в матче 3 тура Кубка России против московского "Динамо" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"