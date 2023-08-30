- Он использует молодых игроков, и "Ростов" играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не всё получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России, - передает слова Лички Sport24.
Наставник "Ростова" Валерий Карпин с июля 2021 года работает в должности главного тренера сборной России, с марта 2022 года специалист совмещает посты в клубе и национальной команде. С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи в связи с отстранением от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА, вызванным неспортивными политическими причинами.
3 сентября московское "Динамо" и "Ростов" встретятся в Ростове-на-Дону в рамках 7 тура Российской премьер-лиги.
Личка: у молодых игроков "Ростова" не всё получается. Думаю, Карпину тяжело дается работа в сборной России
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос о том, считает ли он наставника "Ростова" Валерия Карпина хорошим тренером для сборной России.
Фото: РИА Новости