– Дзюба – сильный футболист, и он бы нам помог. Он бы сильно нам помог и с медийной точки зрения. Я знаком с Артемом, не могу сказать про него ничего плохого, он отличный парень. Иногда для "Локомотива" возникает небольшая проблема с его юмором. Но если бы он был здесь, я бы только рад был. Ходили бы полстадиона смотреть на Артема Дзюбу. Ну, и отлично! Какая мне разница, что он там делает? – цитирует Кондратова "СЭ".
Зимой Артема Дзюбу, который находился в статусе свободного агента, связывали с "Пари НН" и "Торпедо". По слухам, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заблокировал трансфер из-за высоких репутационных рисков на фоне большой зарплаты форварда. В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с "Локомотивом".
В минувшем туре чемпионата России "Пари НН" минимально обыграл "Ростов" со счетом 1:0 и поднялся из зоны вылета на восьмое место в таблице РПЛ. Накануне, 29 августа, команда Сергея Юрана дома уступила "Краснодару" в Кубке страны (0:1). Автором победного гола на 88-й минуте стал нападающий "быков" Джон Кордоба. После этого проигрыша волжане с 2 очками опустились на нижнюю строчку в квартете.
Глава совета директоров "Пари НН": ходили бы полстадиона смотреть на Дзюбу. Какая мне разница, что он там делает?
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов высказался по поводу срыва трансфера форварда Артема Дзюбы в поволжский клуб минувшей зимой.
Фото: ФК "Локомотив"