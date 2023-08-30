– "Спартак" забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой "красно-белых" восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на матч. В первые 25 минут "Спартак" просто переиграл "Динамо". Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: "Абаскаль – гений", – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
29 августа "Спартак" на своем поле разгромил "Динамо" в столичном дерби в рамках 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:1. Все четыре гола хозяева забили уже к 25-й минуте. Эта победа стала для "красно-белых" третьей подряд в турнире и позволила с 9 очками укрепиться на верхней строчке в таблице квартета. "Бело-голубые" с 4 очками остались на втором месте. Третьим идет "Краснодар", который набрал 3 очка и поднялся на 3-ю позицию. "Пари НН" с 2 очками замыкает таблицу.
До победы над "Динамо" команда Гильермо Абаскаля не побеждала в течение трех игр подряд в чемпионате России. "Спартак" с 10 очками опустился на 7-е место в таблице РПЛ после шести сыгранных туров. "Зенит" с 13 очками идет вторым.
Мостовой: "Спартак" не был лучше "Динамо". Но сейчас снова пойдут разговоры: "Абаскаль – гений"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мыслями после крупной победы "красно-белых" над "Динамо" (4:1) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"