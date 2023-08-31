"О своем вызове в сборную узнал на поле. Очень этому рад. Сначала не поверил. Думал, меня разводят, но в раздевалке посмотрел, и оказалось правда! И, несмотря на ситуацию в мире, даже провести товарищеский матч за национальную команду — мечта!" — сказал Вахания.
22-летний Вахания впервые вызван в основную сборную России. Ранее он лишь выступал за национальные команды до 19, 18 и 17 лет. В нынешнем сезоне за "Ростов" защитник в шести матчах забил гол и отдал результативную передачу. В команду он перешёл в летнее трансферное окно из "Зенита", воспитанником которого является.
Источник: Sport24.
Вахания: о вызове в сборную России узнал на поле. Не поверил, думал, разводят
Защитник "Ростова" Илья Вахания прокомментировал своё включение в заявку сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.
Фото: ФК "Ростов"