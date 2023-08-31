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Вахания: о вызове в сборную России узнал на поле. Не поверил, думал, разводят

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Защитник "Ростова" Илья Вахания прокомментировал своё включение в заявку сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.
Фото: ФК "Ростов"
"О своем вызове в сборную узнал на поле. Очень этому рад. Сначала не поверил. Думал, меня разводят, но в раздевалке посмотрел, и оказалось правда! И, несмотря на ситуацию в мире, даже провести товарищеский матч за национальную команду — мечта!" — сказал Вахания.

22-летний Вахания впервые вызван в основную сборную России. Ранее он лишь выступал за национальные команды до 19, 18 и 17 лет. В нынешнем сезоне за "Ростов" защитник в шести матчах забил гол и отдал результативную передачу. В команду он перешёл в летнее трансферное окно из "Зенита", воспитанником которого является.

Источник: Sport24.


Сборная России Ростов Вахания
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