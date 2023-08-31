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Риера: Семак будет готов к работе в Европе

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Главный тренер словенского "Целе" Альберт Риера считает, что наставник "Зенита" Сергей Семак в будущем попробует свои силы в Европе.
Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов
"Кому из российских тренеров по силам попробовать себя в Европе? Семак Он точно будет готов работать в Европе. Сам играл там, плюс вы же видите работу, которую он проделал в "Зените", — сказал Риера.

47-летний Семак в бытность игрока выступал во Франции за "ПСЖ". Тренерская началась у специалиста в декабре 2016 года, когда он возглавил "Уфу". С лета 2018 года Семак тренирует "Зенит", с которым выиграл пять чемпионатов, четыре Суперкубка и один Кубок России.

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Sport24.


Семак Зенит
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