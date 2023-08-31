"Академия отлично работала целых два года, пока я сам находился в Омске. Но потом, когда стал тренировать, пришлось уехать оттуда. У меня были помощники, которым я перед отъездом показал, как и что надо делать. Но, увы, так не работает", — сказал Риера.
В бытность игрока Риера выступал за "Бордо", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и ряд других команд. Игровую карьеру испанец завершил в 2016 году.
В июле 2022 года Риера получил название в словенский клуб "Олимпия". С нового сезона специалист тренирует клуб "Целе" из того же чемпионата.
Источник: Sport24.
Риера: пришлось закрыть футбольную академию в Омске, так как уехал оттуда
Главный тренер "Целе" Альберт Риера объяснил, почему закрыл свою футбольную академию в Омске.
Фото: ФК "Томь"