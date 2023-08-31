"Марио Фернандес — "мертвый". Правильно говорили, что ЦСКА ничего не потерял, не став подписывать этого игрока. Он хороший футболист, но не более того, а сейчас он уже возрастной, и здорово его погоняли ребятишки из "Балтики", молодые пацаны", — сказал Стипиди.
32-летний Фернандес подписал контракт с "Зенитом" летом 2023 года, перейдя из бразильского "Интернасьонала". Соглашение между сторонами рассчитано на сезон с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду россиянин бразильского происхождения принял участие в восьми матчах, не отметившись результативными действиями.
Источник: "Спорт уик-энд".
Стипиди: Фернандес — "мертвый". ЦСКА ничего не потерял, не став подписывать этого игрока
Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о защитнике "Зенита" Марио Фернандесе после матча команды с "Балтикой" (0:1) в Кубке России.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press