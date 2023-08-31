"Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над "Локомотивом" должна придать уверенности", — сказал Глебов.
23-летний Глебов в девяти матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.
"Ростов", до победы над "Локомотивом" (2:1) в Кубке России, проиграл две встречи подряд в чемпионате. Сейчас у команды семь очков и 10-я строчка в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Глебов — о реакции Карпина на результаты "Ростова": стал больше нервничать, проявлять эмоции
Капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал о реакции главного тренера команды Валерия Карпина на последние результаты команды.
Фото: ФК "Ростов"