Как сообщает источник, футболист команды "ФЮС Рабат" Эль Мехди Маухуб попал в сферу интересов "Динамо". Бело-голубые хотят подписать нападающего до закрытия трансферного окна. При этом не раскрывается, ведут ли стороны переговоры о возможном переходе.
Эль Мехди Маухуб способен выступать на нескольких позициях в линии нападения. Ему 20 лет. Он заигран за юниорскую сборную Марокко. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего клуба "ФЮС Рабат" в 375 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": 20-летний нападающий Эль Мехди Маухуб попал в сферу интересов "Динамо"
Нападающий марокканского клуба "ФЮС Рабат" Эль Мехди Маухуб привлек интерес московского "Динамо".
Фото: социальные сети Эль Мехди Маухуба