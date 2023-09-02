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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ФакелЗавершен
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.32X 3.85П2 3.05

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
СоколЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
Енисей2 тайм
Химки
1 - 1 1 1
Кубань2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Челси
0 - 1 0 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
2 - 5 2 5
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
ФулхэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
П1 1.59X 4.3П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3 5 3
ГранадаЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Валенсия1 тайм
П1 1.6X 3.85П2 6.2
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.01X 3.5П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 1 0 1
Кальяри1 тайм
П1 3.45X 3.45П2 2.17
Удинезе
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
П1 2.04X 3.3П2 3.9
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.67X 4.3П2 5.4
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.67X 4.2П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
5 - 1 5 1
ДармштадтЗавершен
Вердер
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Аугсбург
2 - 2 2 2
БохумЗавершен
Штутгарт
5 - 0 5 0
ФрайбургЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
Бавария1 тайм
П1 4.2X 4П2 1.81

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.08X 3.95П2 3.4
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Юран – о победе над "Рубином": тяжело вбить в голову футболистам, что счет 2:0 — ни о чем

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Главный тренер нижегородского "ПАРИ НН" Сергей Юран оценил победу своей команды над казанским "Рубином" (2:1) в домашнем матче 7-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
— Тяжело вбить в голову футболистам, что счет 2:0 — ни о чем. Первый тайм провели дисциплинированно, так, как и планировали. Минут 10-15 до забитого мяча мы провалили. Затем вроде выровняли. При счете 2:1 психология выходит на первый план. Будем разбирать. В целом было ожидаемо, что игра с "Рубином" будет тяжелая, у парней соперника запредельный настрой.

В субботу, 2 сентября 2023 года, в Нижнем Новгороде был проведен один из матчей седьмого тура чемпионата России по футболу. Там местный "Пари НН" сыграл против казанского "Рубина". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Юрана. В составе победителей забили Николай Калинский (с пенальти) и Эдгар Севикян. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Кирилла Гоцука.

После семи туров Российской Премьер-Лиги на счету нижегородского "Пари НН". Он занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Юран Рубин Пари НН
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