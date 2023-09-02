— Тяжело вбить в голову футболистам, что счет 2:0 — ни о чем. Первый тайм провели дисциплинированно, так, как и планировали. Минут 10-15 до забитого мяча мы провалили. Затем вроде выровняли. При счете 2:1 психология выходит на первый план. Будем разбирать. В целом было ожидаемо, что игра с "Рубином" будет тяжелая, у парней соперника запредельный настрой.
В субботу, 2 сентября 2023 года, в Нижнем Новгороде был проведен один из матчей седьмого тура чемпионата России по футболу. Там местный "Пари НН" сыграл против казанского "Рубина". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Юрана. В составе победителей забили Николай Калинский (с пенальти) и Эдгар Севикян. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Кирилла Гоцука.
После семи туров Российской Премьер-Лиги на счету нижегородского "Пари НН". Он занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Юран – о победе над "Рубином": тяжело вбить в голову футболистам, что счет 2:0 — ни о чем
Главный тренер нижегородского "ПАРИ НН" Сергей Юран оценил победу своей команды над казанским "Рубином" (2:1) в домашнем матче 7-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"