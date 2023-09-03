Сперцян – о сорвавшемся переходе в европейский клуб: это не ко мне вопрос

Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян ответил на вопрос о том, почему он не переехал в Европу в летнее трансферное окно.

Фото: "Чемпионат"





Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сразу несколько команд из Европы хотят подписать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Однако, по слухам, "быки" не получили официального предложения по армянскому хавбеку до начала сборов, а позже решили не расставаться со своим лидером.



23-летний Эдуард Сперцян имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека сборной Армении в 12 миллионов евро. – Почему не получилось уехать в Европу? Это не ко мне вопрос. Клуб не отпустил? Тоже не ко мне вопрос, — приводит слова Сперцяна "Чемпионат" Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сразу несколько команд из Европы хотят подписать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Однако, по слухам, "быки" не получили официального предложения по армянскому хавбеку до начала сборов, а позже решили не расставаться со своим лидером.23-летний Эдуард Сперцян имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека сборной Армении в 12 миллионов евро.