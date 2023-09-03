– Адаптация Чавеса проходит очень хорошо. Он действительно счастлив в команде. Здесь Луис чувствует себя как дома. Ему нравится тренировочный центр. В будущем Чавес планирует выучить русский язык, — приводит слова агента Sport24.
27-летний Луис Чавес стал игроком московского "Динамо" 25 августа 2023 года. Он заключил контракт с бело-голубыми до июня 2027 года (с возможностью пролонгации договора еще на 12 месяцев). Отметим, что мексиканец уже успел дебютировать за столичный клуб. В рамках группового этапа Кубка России полузащитник принял участие в игре динамовцев против "Спартака". Команда Чавеса потерпела поражение со счетом 1:4. При этом сам Луис отметился результативной передачей.
Агент: адаптация Чавеса в "Динамо" проходит очень хорошо. Он планирует учить русский язык
Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника Луиса Чавеса, рассказал о том, как проходит адаптация его клиента в московском "Динамо".
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