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Семак: верим, что получится подписать еще одного-двух игроков

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"
"Ожидаем ли еще пополнение до конца трансферного окна? Надеемся, что будет пополнение. Верим. Думаю, получится подписать одного-двух игроков", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Сегодня, 3 сентября, "Зенит" на выезде ушел от поражения на 88-й минуте матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА. В составе "сине-бело-голубых" забитым голом отметился защитник Дуглас Сантос. Таким образом по итогам встречи подопечные Сергея Семака набрали одно очко и поднялись на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет три балла.


Семак Зенит
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