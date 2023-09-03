- Первый тайм - катастрофа. Второй тайм - ок. Есть понимание, почему так получилось? Нет. Как оцениваю первые семь туров? Катастрофа. С точки зрения результата и игры? Какие-то игры были неплохие, но глобально по результату - катастрофа.
Сегодня, 3 сентября, в рамках 7-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Это поражение стало для подопечных Валерия Карпина третьим кряду и четвертым в стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата России. Также в активе ростовчан две победы и одна ничья. По итогам сегодняшнего матча "Ростов" остался на 11 месте в турнирной таблице, набрав 7 очков в 7 прошедших турах.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: какие-то игры были неплохие, но глобально по результату - катастрофа
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал старт команды в РПЛ.
Фото: РИА Новости