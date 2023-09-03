Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
БалтикаЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
ЛенинградецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
3 - 2 3 2
ВулверхэмптонЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен
Мальорка
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Атлетико
Перенесён
Севилья
Осасуна
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
4 - 0 4 0
ФиорентинаЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
ДженоаЗавершен
Лечче
2 - 0 2 0
СалернитанаЗавершен
Эмполи
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
1 - 1 1 1
КельнЗавершен
Унион
0 - 3 0 3
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 2 2 2
КлермонЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
МонпельеЗавершен
Мец
2 - 2 2 2
РеймсЗавершен
Гавр
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
СтрасбурЗавершен
Лион
1 - 4 1 4
ПСЖЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Карпин: какие-то игры были неплохие, но глобально по результату - катастрофа

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал старт команды в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Первый тайм - катастрофа. Второй тайм - ок. Есть понимание, почему так получилось? Нет. Как оцениваю первые семь туров? Катастрофа. С точки зрения результата и игры? Какие-то игры были неплохие, но глобально по результату - катастрофа.

Сегодня, 3 сентября, в рамках 7-го тура РПЛ "Ростов" на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Это поражение стало для подопечных Валерия Карпина третьим кряду и четвертым в стартовых турах текущего розыгрыша чемпионата России. Также в активе ростовчан две победы и одна ничья. По итогам сегодняшнего матча "Ростов" остался на 11 месте в турнирной таблице, набрав 7 очков в 7 прошедших турах.

Источник: "Матч ТВ"


Карпин Ростов Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится