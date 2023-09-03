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Личка: "Динамо" могло забить на 4 гола больше, если бы реализовали четыре выхода 1 на 1

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).
Фото: ТАСС
- Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником, если ты не можешь забить из этих моментов 2-3 гола, то тебе будет тяжело. В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

Московское "Динамо" в 7-м туре российской Премьер-лиги одолело на выезде "Ростов" со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" забитыми мячами отметились полузащитник Денис Макаров и вингер Муми Нгамалё. Ассистентами выступили хавбек Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин соответственно. Отметим, что с 34-й минуты встречи хозяева поля играли в меньшинстве, так как форвард ростовчан Роман Тугарев был удален за вторую желтую карточку. Таким образом подопечные Марцела Лички набрали 14 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России. Такое же количество набранных баллов имеют "Зенит" и "Крылья Советов", однако москвичи опережают самарский и петербургский коллективы по дополнительным показателям.

Источник: "Матч ТВ"


Личка Динамо Ростов
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