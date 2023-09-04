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Хавбек "Балтики" Пряхин: при 0:3 от "Локо" понимал, что можно отыграться

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Полузащитник "Балтики" Сергей Пряхин высказался после поражения от "Локомотива" (2:3) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Еще когда счет был 0:3, я понимал, что можно отыграться. К сожалению, не удалось забить третий мяч, хотя моменты для этого были... Считаю, в каждой игре, где мы проигрывали, могли набрать очки", — сказал Пряхин.

"Локомотив" закончил первый тайм против калининградской команды с комфортным счётом 3:0. Однако во втором тайме коллектив Сергея Игнашевича изменился, забив два мяча. Однако сравнять счёт у новичка Российской Премьер-Лиги не получилось. "Балтика" уходит на международную паузу на последнем месте в турнирной таблице.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Локомотив Балтика
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