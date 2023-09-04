"89 минут матч складывался корректно, мы контролировали матч — все шло к нашей победе, но вышла ничья с горьким вкусом... Мы давили соперника и, возможно, не ожидали, что все так сложится", — сказал Давила.
25-летний Давила перешёл в ЦСКА из "Леона" за пять миллионов евро (данные Transfermarkt) летом 2023 года. За новую команду мексиканский спортсмен в трёх матчах во всех турнирах отыграл 98 минут, не отметившись результативными действиями.
Московский ЦСКА уходит на паузу, следующий матч команда проведёт 16 сентября с "Крыльями Советов".
Источник: Sport24.
Давила — о матче с "Зенитом": ЦСКА контролировал игру, но вышла ничья с горьким вкусом
Фото: ПФК ЦСКА