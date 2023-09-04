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Давила — о матче с "Зенитом": ЦСКА контролировал игру, но вышла ничья с горьким вкусом

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался после ничьей в матче с "Зенитом" (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"89 минут матч складывался корректно, мы контролировали матч — все шло к нашей победе, но вышла ничья с горьким вкусом... Мы давили соперника и, возможно, не ожидали, что все так сложится", — сказал Давила.

25-летний Давила перешёл в ЦСКА из "Леона" за пять миллионов евро (данные Transfermarkt) летом 2023 года. За новую команду мексиканский спортсмен в трёх матчах во всех турнирах отыграл 98 минут, не отметившись результативными действиями.

Московский ЦСКА уходит на паузу, следующий матч команда проведёт 16 сентября с "Крыльями Советов".

Источник: Sport24.


Давила ЦСКА Зенит
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