Как утверждает источник, 22-летний африканский футболист может пополнить состав чемпиона России до закрытия летнего трансферного окна. Грам принял участие в одном матче в составе своей национальной сборной. В текущем сезоне возможный новичок "сине-бело-голубых" принял участие в 3 играх за "Сфаксьен" и записал на свой счет 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак после гостевой ничьей с ЦСКА (1:1) высказал предположение, что "сине-бело-голубые" подпишут одного или двух футболистов до закрытия трансферного окна. Этим летом клуб с берегов Невы потерял полузащитников Далера Кузяева и Малкома. 30-летний россиянин перешел во французский "Гавр", 26-летний бразилец с российским паспортом перебрался в саудовский "Аль-Хиляль".
После 7-ми сыгранных туров "Зенит" с 14 очками располагается на второй строчке в таблице РПЛ, опережая "Крылья Советов" и "Динамо" по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший 17 очков.
Источник: ETTACHKILA
"Зенит" может подписать контракт с центральным защитником сборной Туниса
Санкт-петербургский "Зенит" ведет переговоры с тунисским клубом "Сфаксьен" по поводу трансфера центрального защитника сборной Туниса Алаа Грама.
Фото: ФК "Зенит"