– Я без понятия, когда нас вернут. Не имею представления. Все в тумане. Какие спортивные задачи решает сборная? А кто знает сейчас, куда двигаться? Я даже говорю не о футболе, а о жизни. На данный момент есть соперники – Катар и Египет, и мы хотим победить. Это ближайшая перспектива, – приводит слова Карпина Sport24.
4 сентября пресс-служба РФС объявила об изменениях в составе национальной команды. В нее были вызваны 6 новых футболистов. Во время сентябрьского международного окна сборная России проведет три контрольных матча. 7 и 11 сентября команда Валерия Карпина встретится с олимпийской сборной Египта. Игры пройдут 7 и 11 сентября в египетском городе Суэц. На 12 сентября запланирована товарищеская встреча с национальной командой Катара – участницей и страной-хозяйкой чемпионата мира-2022. Она пройдет на стадионе "Эль-Джануб", построенном специально к мундиалю.
С февраля 2022 года, после начала СВО России на территории Украины, отечественные клубы и национальная команда отстранены от участия в официальных турнирах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА. За полтора года сборная провела 5 товарищеских матчей с соперниками из Азии.
Карпин – об отстранении сборной: я без понятия, когда нас вернут. Все в тумане
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос, когда отечественные команды и клубы вернут к участию в официальных международных соревнованиях.
Фото: РФС