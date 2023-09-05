– Тренера всегда назначают для того, чтобы уволить. Истину никто не отменял. Сейчас все тренеры в РПЛ как на пороховой бочке. Ситуация везде может меняться очень стремительно. Руководству "Факела" виднее, – приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 5 сентября, "Факел" объявил об отставке Вадима Евсеева с должности главного тренера. 47-летний специалист возглавил воронежскую команду в мае текущего года. Под его руководством клуб остался в высшем дивизионе чемпионата России, дважды обыграв красноярский "Енисей" в стыковых играх.
На старте нового сезона "Факел" с Евсеевым проиграл 7 из 10 матчей в РПЛ и Кубке России. По итогам семи туров Премьер-Лиги воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице, имея в активе 4 очка.
Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер владикавказской "Алании" Олег Василенко близок к возвращению в воронежский "Факел". По его словам, контракт между "Аланией" и 49-летним специалистом предусматривает опцию досрочного выхода из соглашения в случае получения предложения из РПЛ.
Издание "СЭ" сообщило, что руководство клуба рассматривает 2 кандидатуры на вакантную должность. Речь идет о главном тренере таджикистанского "Истиклола" Игоре Черевченко и наставнике калининградской "Балтики-БФУ" Вадиме Гаранине.
Губерниев – об отставке Евсеева: сейчас все тренеры в РПЛ как на пороховой бочке
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера "Факела".
Фото: "Матч ТВ"