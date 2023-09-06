– Мы заслужили победу в матче с ЦСКА. Статистика у нас была лучше. Потасовка в конце матча? Меня это не интересовало, я наблюдал со стороны и не вмешивался, – цитирует 22-летнего серба "СЭ".
Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" состоялся 3 сентября на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арене". Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал ничейный результат - 1:1. Гости ушли от поражения благодаря точному удару головой капитана Дугласа Сантоса на 88-й минуте после подачи углового. После забитого мяча на поле произошла потасовка. По итогам инцидента сочинский рефери наказал желтыми карточками пятерых футболистов команд.
Эракович – о потасовке в матче против ЦСКА: наблюдал со стороны и не вмешивался
Защитник санкт-петербургского "Зенита" рассказал о потасовке на последних минутах выездного матча 7-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1):
Фото: "Матч ТВ"