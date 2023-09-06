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Чилийский форвард ЦСКА Давила: когда адаптируюсь, можно будет задуматься о русском паспорте

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила признался, что может задуматься о получении российского гражданства.
Фото: ПФК ЦСКА
"Русский паспорт? Сейчас это не приоритетный вопрос. Я только приехал в страну. Мне необходимо адаптироваться, узнать город, клуб, партнеров. Как только я адаптируюсь, тогда можно будет задуматься об этом", - цитирует Давилу Sport24.

Чилийский новичок ЦСКА Виктор Давила, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в стан "армейцев" в это летнее трансферное окно. Стороны подписали контракт до конца июня 2027 года. Предыдущим клубом в карьере 25-летнего форварда был мексиканский "Леон", за который он провел 106 матчей и оформил 33+13 по системе гол плюс пас.


Давила ЦСКА Сборная России
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