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Шох: "Ордабасы", "Астана", "Актобе" и "Тобол" были бы конкурентоспособны в РПЛ. За выживание не боролись бы

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Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох оценил шансы местных команд в Российской Премьер-Лиге.
Фото: prosport.kz
"Конечно, у грандов РПЛ куда более серьезные бюджеты, но при определенных условиях "Ордабасы", "Астана" и те же "Актобе" и "Тобол" были бы конкурентоспособны и выступили достойно. За выживание бы точно не боролись", — сказал Шох.

Отметим, что последние пять сезонов победителем чемпионата России по футболу становился "Зенит" из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне серебряные медали завоевал московский ЦСКА, который также стал обладателем Кубка страны. Бронзовые награды остались за футболистами из "Спартака".

Источник: "Спорт-Экспресс".


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