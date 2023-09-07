"Конечно, у грандов РПЛ куда более серьезные бюджеты, но при определенных условиях "Ордабасы", "Астана" и те же "Актобе" и "Тобол" были бы конкурентоспособны и выступили достойно. За выживание бы точно не боролись", — сказал Шох.
Отметим, что последние пять сезонов победителем чемпионата России по футболу становился "Зенит" из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне серебряные медали завоевал московский ЦСКА, который также стал обладателем Кубка страны. Бронзовые награды остались за футболистами из "Спартака".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Шох: "Ордабасы", "Астана", "Актобе" и "Тобол" были бы конкурентоспособны в РПЛ. За выживание не боролись бы
Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох оценил шансы местных команд в Российской Премьер-Лиге.
Фото: prosport.kz