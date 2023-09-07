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Михаил Кержаков: с сигарами не перебарщиваю, в спортивном плане не влияет

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал о своём увлечении сигаретами.
Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press
"С сигарами я не перебарщиваю. Если и случается взять в руку одну, то очень редко, если есть повод — в спортивном плане это не влияет. Поэтому делаю это открыто. Кальяны не курю. Алкоголь практически не употребляю. Только прошу не воспринимать мои слова как пропаганду курения", — сказал Кержаков.

Отметим, что 36-летний спортсмен, вызванный в расположение национальной команды России на товарищеский матч с Катаром, является воспитанником футбола Санкт-Петербурга. Сейчас он выступает за "Зенит" из этого же города и является его основным вратарём. В текущем сезоне у вратаря восемь проведённых встреч во всех турнирах, шесть пропущенных мячей и четыре встречи на "на ноль".

Источник: Sport24.


Зенит Кержаков М
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