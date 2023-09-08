"Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу. Почему? Не знаю. Неинтересно", — заявил Сафонов.
В 24 года Матвей Сафонов является капитаном своей команды и основным вратарём сборной России. В нынешнем сезоне за "быков" спортсмен в семи матчах пропустил два мяча и пять раз сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Сафонов: никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Я смотрю только РПЛ. Почему? Неинтересно
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов заявил, что редко смотрит футбольные матчи, за исключением Российской Премьер-Лиги.
Фото: Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press