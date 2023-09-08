Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
19:00
ИспанияНе начат
Хорватия
21:45
ЛатвияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Кипр
21:45
ШотландияНе начат
Словакия
21:45
ПортугалияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Турция
21:45
АрменияНе начат

Сафонов: никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Я смотрю только РПЛ. Почему? Неинтересно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов заявил, что редко смотрит футбольные матчи, за исключением Российской Премьер-Лиги.
Фото: Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
"Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу. Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу. Почему? Не знаю. Неинтересно", — заявил Сафонов.

В 24 года Матвей Сафонов является капитаном своей команды и основным вратарём сборной России. В нынешнем сезоне за "быков" спортсмен в семи матчах пропустил два мяча и пять раз сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Краснодар Сафонов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится