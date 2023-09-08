– Диагноз может только он сказать, не совсем правильно будет мне комментировать это. Сейчас уже все хорошо. Очень надеемся, что на "Динамо" мы увидим его на скамейке. Сейчас он отдыхает, – приводит слова Кондратова "Матч ТВ".
Ранее гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал о перенесенной Юраном операции. Он также добавил, что на восстановление специалисту понадобится несколько дней, отметив, что тренировочный процесс команды на этот период не прекращается.
По информации Telegram-канала "Мутко против", главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран перенес хирургическое вмешательство по удалению камней из почек в одной из московских клиник. 54-летний тренер почувствовал себя плохо еще во вторник, 6 сентября. Он вызвал бригаду скорой помощи, которые осмотрели Юрана и предложили ему госпитализацию, от которой он отказался.
Однако на следующий день самочувствие Сергея Николаевича ухудшилось. Тренер самостоятельно поехал в клинику в Москве, где ему провели операцию по удалению камней из почек.
15 сентября "Пари НН" в гостях сыграет с московским "Динамо". Эта игра откроет программу 8-го тура чемпионата России.
Председатель совета директоров "Пари НН": надеемся, что на "Динамо" мы увидим Юрана на скамейке
Председатель совета директоров "Пари Нижний Новгород" Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о сроках возвращения главного тренера Сергея Юрана после перенесенной операции.
Фото: ФК "Пари НН"