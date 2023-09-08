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Клубы РПЛ направили письмо в РФС с просьбой перенести матчи Кубка России на вечернее время

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Клубы высшего дивизиона чемпионата России направили официальное письмо в РФС с просьбой
Фото: "Матч ТВ"
Клубы РПЛ направили письмо в Российский футбольный союз с просьбой перенести матчи Кубка России на вечернее время. Об этом рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

– Мы подписали письмо с просьбой о переносе кубковых матчей на вечернее время. Людям в будние дни тяжело приходить, мало кто может уйти с работы, из?за этого попросили. Когда будет ответ, не знаю, – цитирует Андреева "Матч ТВ".

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона "армейцы" в "Лужниках" оказались сильнее "Краснодара" в серии пенальти благодаря двум сейвам Игоря Акинфеева.


Кубок России
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