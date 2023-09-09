- Впечатления от сборной? Самое яркое, что я давно не был в сборной. Рад видеть всех. И в первую очередь вернуться в Россию. В этот раз не было никаких проблем, ничего не беспокоило. Мы особо не виделись с теми, кто играл с Египтом. В основной сборной только пару человек не знал.
В четверг, 7 сентября, сборная России из игроков в возрасте до 23 лет, сыграла товарищеский матч против олимпийской сборной Египта (1:1). В понедельник, 11 сентября, подопечные Валерия Карпина еще раз встретятся с национальной командой Египта, а 12 сентября состоится контрольный поединок сборной России с командой Катара.
Напомним, Головин пропустил мартовские матчи сборной России из-за повреждения, а в июне РФС принял решение не проводить сбор национальной команды.
Источник: "Чемпионат"
Головин: давно не был в сборной. Рад вернуться в Россию
Атакующий хавбек сборной России и "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от сентябрьского тренировочного сбора национальной команды.
Фото: РФС