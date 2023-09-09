- Ведем ли мы переговоры с РФС о проведении товарищеского матча в октябре? Генеральный секретарь нашей федерации обсуждает и разбирает данный вопрос. После сентябрьских матчей он встретится с тренером сборной Буркина-Фасо и обсудит эту возможность, - передает слова Траоре Sport24.
В сентябре 2023 года сборная России проведет три выездных товарищеских матча - два с олимпийской сборной Египта (7 сентября и 11 сентября) составом не старше 2001 года рождения и один со сборной Катара (12 сентября). Первая встреча с олимпийской командой Египта уже состоялась и завершилась вничью со счетом 1:1, гол сборной России на счету Степана Оганесяна. Соперники команды Валерия Карпина по товарищеским матчам в октябре 2023 года еще не определены.
Главное не победа, а участие. Сборная России с 18 дебютантами сыграла вничью с олимпийской сборной Египта
В Буркина-Фасо обсуждают вопрос товарищеского матча со сборной России в октябре 2023 года
Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре ответил на вопрос о переговорах с РФС по поводу возможного товарищеского матча со сборной России в октябре.
Фото: РФС