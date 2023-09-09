"РБ Спорт": РФС сообщил клубам о невозможности переноса матчей Кубка России на вечернее время

По данным СМИ, РФС ответил отказом на коллективное обращение клубов РПЛ о переносе начала матчей Кубка России на более позднее время суток.

Фото: РИА Новости

РФС направил клубам Российской премьер-лиги письмо с ответом на коллективное обращение о переносе на более позднее время матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России, сообщают СМИ. По данным источника, Российский футбольный союз отказал клубам в их просьбе.



Сообщается, что РФС мотивировал свой отказ необходимостью завершать матчи Кубка России не позднее, чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований, что является моментом, согласованным с УЕФА, а также обязательствами перед основным вещателем по количеству трансляций матчей Кубка России в прямом телевизионном эфире.



Ранее было опубликовано расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ, в котором три матча 4 тура начинаются в 15:00 по московскому времени (остальные пять - в 17:15), а матчи 5 тура начинаются в 12:30, 14:30, 15:00 (две игры), 16:45 и 17:15 (три игры) по московскому времени, при этом все игры проводятся в будние дни. Матчи 6 тура Кубка России, которые состоятся после перехода Европы на зимнее время, начинаются в 18:30, 19:30, 20:30 и 20:45.



После опубликования расписания клубы РПЛ направили в РФС коллективное обращение с просьбой перенести начало матчей Кубка на вечернее время.