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Сафонов: почему "Краснодар" не может побороться с "Зенитом" за чемпионство? Но об этом пока рано говорить

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Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
"Может ли "Краснодар" в текущем сезоне побороться за чемпионство с "Зенитом"? А почему бы и нет? Но пока об этом рано говорить — всего семь туров прошло", — сказал Сафонов.

По итогам семи туров чемпионата России краснодарская команда идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. На второй строчке располагается действующий чемпион страны "Зенит", у которого в активе 14 очков. В следующем туре "быки" встретятся на выезде с "Ахматом" из Грозного. Матч состоится 16 сентября.

Источник: "РБ Спорт".


Сафонов Зенит Краснодар
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