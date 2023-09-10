"С нашей точки зрения методы Абаскаля немного необычные. Он работает так, как принято в испанских академиях... У "Спартака" же нет такой устойчивости в составе, какую хотел бы видеть Абаскаль. Смена тренера не принесет ничего хорошего. Нужно предпринять шаги, чтобы внести стабильность в решения и сфокусироваться на конструктивной работе", — сказал Тарпищев.
Шамиль Тарпищев является давним болельщиком московского "Спартака". Тарпищев считает, что сейчас, прежде всего, нужно смотреть не на то, как играют красно-белые, а как футболисты команды выполняют задачи. Функционер считает, что "Спартаку" нужно стабильных 6-7 игроков стартового состава.
Отметим, что сейчас "Спартак" идёт в турнирной таблице на девятом месте, набрав 10 очков. Отставание от лидера ("Краснодара") составляет семь очков.
Источник: "Матч ТВ".
Тарпищев: смена Абаскаля не принесет "Спартаку" ничего хорошего
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что "Спартаку" не стоит увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня