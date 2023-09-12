– Предложение Черчесову от "Динамо"? "Динамо" много с кем связывалось в это межсезонье. Но давайте будем объективны: реальные шансы на работу в московском клубе у Черчесова были бы при отсутствии контракта с "Ференцварошем".
Из Саудовской Аравии поступало одно конкретное предложение – во время работы Черчесова в "Ференцвароше". Один из принципов работы Черчесова – не вступать в переговоры при действующем контракте с другим клубом. По "Аль-Иттихаду": насколько мне известно, в списках Черчесов был, но никакой конкретики не последовало, – заявил Агузаров в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!"
Минувшим летом Станислав Черчесов лишился поста главного тренера "Ференцвароша" после вылета чемпиона Венгрии в квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Клаксвика". 60-летний специалист возглавлял команду из Будапешта с декабря 2021-го по июль 2023-го. Под его руководством клуб завоевал Кубок страны и дважды подряд стал чемпионом Венгрии.
В прошлом сезоне "Ференцварош" с Черчесовым впервые за 47 лет вышел в весеннюю часть еврокубков, пробившись в 1/8 финала Лиги Европы. После увольнения из будапештской команды российского тренера связывали с саудовским "Аль-Иттихадом" и рядом команд РПЛ, включая "Спартак".
Юрист Черчесова: "Динамо" много с кем связывалось в это межсезонье. От "Аль-Иттихада" никакой конкретики не последовало
Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, прокомментировал информацию об интересе к 60-летнему специалисту со стороны саудовского "Аль-Иттихада".
Фото: Globall Look Press